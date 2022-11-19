Диетолог рассказала о влиянии на организм полного отказа от сахара

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О влиянии полного отказа от сахара на организм человека рассказала московский врач диетолог Елена Соломатина в беседе с RT. И уточнила, это касается тех продукты, где есть добавленный сахар.

«Если мы от них откажемся, то ничего, кроме пользы, с нашим организмом не произойдет. Особенно, когда у человека есть лишний вес, диабет и непереносимость глюкозы», - объяснила врач.

По ее словам, сахар – это углеводы, которые нельзя исключать из рациона. Но вместо десертов, конфет, тортов, сахара в кофе, можно получать их из хлеба, круп, овощей, фруктов.

«Не так страшен сахар, как его количество. Если сахара поступает больше, чем человек может израсходовать, даже из тех же картофеля, тыквы, свеклы, в которых по мнению большинства его нет, если мы уберем добавленный, то хорошо вздохнут поджелудочная, печень, сосуды, мозг, кожа, волосы – весь наш организм», - отметила Елена Соломатина.

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