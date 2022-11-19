После вмешательства прокуратуры в Удмуртии отремонтируют мост

Фото: архив КП

После коллективного обращения жителей д. Кучеряново Алнашского района Удмуртии о плохом состоянии деревянного моста прокуратура провела проверку.

Оказалось, что мост никому не принадлежит, он бесхозяйный. Он не соответствует нормативным требованиям, установленным ГОСТ, находится в аварийном состоянии, в любой момент может обрушиться. Все это угрожает безопасности дорожного движения.

Прокурор района внес главе муниципалитета представление. Мост приняли на учет, сейчас готовятся документы по оформлению его в муниципальную собственность.

Администрация округа уже заключила контракт с подрядной организацией по капитальному ремонту этого моста. Всю ремонтную деятельность будет контролировать прокуратура района.

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