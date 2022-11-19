Более 3,6 тысяч жителей Удмуртии пострадали от укусов животных

Фото: архив КП

От укусов животных пострадали 3643 жителя Удмуртии. 29% из этого числа – дети до 14 лет. Таковы данные за 10 месяцев этого года Управления Роспотребнадзора региона.

Чаще всего кусали жителей Алнашского, Вавожского, Воткинского, Завьяловского, Камбарского, Кизнерского районов и Можги.

Главный способ помощи укушенным людям – курс лечебно-профилактической иммунизации. Всего его получили 3059 человек, от прививок отказались 120 жителей республики, не завершили курс 323 человека.

Зарегистрированы 4 случая бешенства среди животных: по 1 случаю в Граховском и Киясовском районах, и 2 случая – в Сарапульском районе. Везде совместно с ветеринарной службой были проведены противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.

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