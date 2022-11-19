Гороскоп на день: 20 ноября прошлое Близнецов напомнит о себе, а Стрельцам стоит позволить себе чуть больше

Фото: архив КП

Астролог из Ижевска уже подготовил гороскоп для всех знаков зодиака на 20 ноября.

Овен

Наполненный неожиданностями день. Принимайте все так, как идет. Но не стоит верить всем, кто встречается на пути. Хороший день, чтобы провести ревизию в делах и вещах. Избавившись от лишнего, вы сами почувствуете, как будет легко.

Телец

Самое время разобраться в отношениях. Если вы не уверены в искренности вашего партнера, стоит поговорить начистоту и выяснить все раз и навсегда. Внимательно отнеситесь и к своему самочувствию – возможны проблемы с сердцем.

Близнецы

Обратите внимание на тех, кто рядом с вами. Среди них есть тот, кто поможет вам в ближайшее время. Возможно, прошлое напомнит о себе. Будьте спокойны и не поддавайтесь на соблазн все вернуть.

Рак

Не стоит переживать о несущественных вещах. Лучше принимайте все, что идет вам прямо в руки. Потенциал Раков пока на минимуме, нужна срочная подзарядка и наполнение положительной энергией.

Лев

Ваша интуиция вас не подводит – все именно так, как вы думаете. И делаете вы сейчас именно то, что нужно. В любовных делах застой, который совсем скоро закончится. И тогда Львов ждет нечто особенное.

Дева

Девам стоит провести день активно, в компании друзей. У одиноких появится шанс наладить личную жизнь благодаря своему обаянию. Правда не стоит рассчитывать на долговременные отношения.

Весы

Для поддержки стоит обратиться к тем, кто старше Весов. Все возникающие конфликты лучше гасить на корню – репутация превыше всего.

Скорпион

Проницательность и хладнокровие Скорпионов поможет решить сложную задачу. Чтобы восстановить жизненное равновесие, лучше провести вечер в кругу друзей и любимых.

Стрелец

В этот день Стрельцам стоит позволить себе чуть больше обычного. Причем во всех сферах жизни – от финансов до интимных связей. Перестаньте все контролировать и получайте удовольствие.

Козерог

Козерогам в этот день будет казаться, что весь мир против них. Эмоциональное состояние будет оставлять желать лучшего. Если не принимать все так близко к сердцу, что день пройдет без потерь.

Водолей

День лучше провести подальше от большого скопления людей, иначе ссор и конфликтов не избежать. Будьте внимательны к деталям – возможно, именно они подскажут Водолеям решение вашей проблемы.

Рыбы

Поездки окажутся весьма удачными, если Рыбы будут сосредоточенными и не будут отвлекаться от дороги. Не забывайте про близких, которые вас с нетерпением ждут. Одиноких Рыб в это время ждет приятная встреча.

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