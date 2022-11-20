Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 ноября 2022 6:25

Производство молока в Удмуртии выросло на 5% в 2022 году

Максимальный суточный удой на одну корову составил 26 литров
Софья Лямина
Итоги отрасли за 10 месяцев 2022 года в Удмуртии

Итоги отрасли за 10 месяцев 2022 года в Удмуртии

Фото: Архив «КП» в Ижевске

За 10 месяцев 2022 года в Удмуртии производство коровьего молока выросло на 5% в сравнении с прошлым годом и достигло 752,4 тыс. т. Об этом во «ВКонтакте» рассказала вице-премьер правительства региона Ольга Абрамова.

Так, в сельскохозяйственных организациях Воткинского и Вавожского районов максимальный суточный удой на одну корову составил 26 л. К аналогичной дате 2021 года число крупного рогатого скота выросли на 1469 голов.

Напомним, в Удмуртии с 2016 года действует программа «Миллион тонн молока». В этом году планируется произвести 960 тонн молока, а к следующему году достичь поставленных результатов.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Почти 11 тысяч детей родилось в Удмуртии за 10 месяцев 2022 года

Больше 90 тысяч кубометров лесопродукции экспортировали из Удмуртии в другие страны