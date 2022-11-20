Производство молока в Удмуртии выросло на 5% в 2022 году

Итоги отрасли за 10 месяцев 2022 года в Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

За 10 месяцев 2022 года в Удмуртии производство коровьего молока выросло на 5% в сравнении с прошлым годом и достигло 752,4 тыс. т. Об этом во «ВКонтакте» рассказала вице-премьер правительства региона Ольга Абрамова.

Так, в сельскохозяйственных организациях Воткинского и Вавожского районов максимальный суточный удой на одну корову составил 26 л. К аналогичной дате 2021 года число крупного рогатого скота выросли на 1469 голов.

Напомним, в Удмуртии с 2016 года действует программа «Миллион тонн молока». В этом году планируется произвести 960 тонн молока, а к следующему году достичь поставленных результатов.

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