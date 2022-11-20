Диетолог рассказала жителям Удмуртии о последствиях отказа от сладкого

Отказ от добавленного сахара принесет только пользу Фото: Архив «КП» в Ижевске

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала RT рассказала, как на организм влияет полный отказ от сладкого. Так, по ее словам, решение освободить свой организм от добавленного сахара принесет лишь пользу.

Специалист подчеркнула, что отказ от таких продуктов особенно принесет пользу людям, у которых есть лишний вес, диабет и непереносимость глюкозы. «Сахар как таковой — это углеводы, а углеводы мы не можем совсем изъять из нашего питания. Но если мы просто откажемся от десертов, конфет, тортов, не будем класть сахар в кофе, ничего не произойдет, поскольку мы будем получать те же самые углеводы из хлеба, круп, овощей, фруктов», — рассказала Елена Соломатина.

Однако даже если полностью исключить углеводы из своего рациона, то какое-то время организм будет компенсировать их недостаток. Так, например, сахар поступает из картофеля, тыквы и свеклы. Впрочем, по словам эксперта, люди, как правило, не считают, что эти продукты содержат сахар. «Если мы уберем добавленный, то хорошо вздохнут поджелудочная, печень, сосуды, мозг, кожа, волосы — весь наш организм», — отметила Елена Соломатина.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Почти 11 тысяч детей родилось в Удмуртии за 10 месяцев 2022 года

Больше 90 тысяч кубометров лесопродукции экспортировали из Удмуртии в другие страны