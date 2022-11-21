Лабораторные исследования в Ижевске можно провести со скидкой до 20%

Лаборатория на ул. Пушкинская, 268Г

Лабораторные исследования в клиниках компании «МЕДЛАБ Экспресс» – это всегда быстро и качественно. А сейчас еще и выгодно!

В честь открытия новых офисов по адресам:

- улица 50 лет ВЛКСМ, 6

- улица Пушкинская, 268

инновационная диагностическая лаборатория, сотрудники которой уже более 10 лет заботятся о здоровье жителей УР, объявила акцию – каждому клиенту новых офисов предоставляется скидка 10 % на все виды анализов.

Лаборатория по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, 6

Кроме того, офис на улице Пушкинской, 268г (вход с ул. Кирова) работает еще и как социальная лаборатория: всем пенсионерам и людям с ОВЗ – скидка 20%, клиентам с направлением от врача, а также студентам – скидка 10%

Получить медицинские услуги можно не только в лаборатории, но и на дому, и даже в офисе. Фабрика медицинских анализов проводит высококачественные исследования по 16 различным направлениям: гормоны, диагностика инфекций, биохимия, витамины и БАВ, генетика, аллергодиагностика, бактериология, пренатальный скрининг и многое другое. Всего – более 2000 анализов для всей семьи.

Быстро, надежно, анонимно

Передовые технологии и собственное современное оборудование (производства Швейцарии, Японии, США, Германии) позволяют обеспечить экспресс-диагностику в режиме «ТУРБО», «СРОЧНО», «День в день».

И при этом – с максимальной точностью.

МЕДЛАБ ЭКСПРЕСС сегодня – это:

- самый широкий спектр лабораторных исследований на территории УР;

- 6 действующих диагностических лабораторий;

- собственные лаборатории позволяют проводить самые сложные и редкие исследования;

- более 10000 показателей – «День в день»;

- только высококвалифицированный персонал;

- множество благодарных пациентов.

Дополнительную информацию можно узнать:

по телефону: +7(3412) 420-001, 420- 002

на сайте: analiz18.ru

Подробности акции – у администраторов, акции и спецпредложения не суммируются.

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