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НовостиОбщество21 ноября 2022 6:59

Паромную переправу в Сарапул через Каму закрыли в Удмуртии

Это произошло из-за плохой погоды
Софья Кель
Переправу закрыли 20 ноября

Переправу закрыли 20 ноября

Фото: Архив КП

Паромная переправа из поселка Борок в город Сарапул перестала работать. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии в своем телеграм-канале.

Это произошло из-за закрытия навигации на реке, а также плохих погодных условий.

Переправа перестала работать 20 ноября.

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