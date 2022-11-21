Паромную переправу в Сарапул через Каму закрыли в Удмуртии

Переправу закрыли 20 ноября Фото: Архив КП

Паромная переправа из поселка Борок в город Сарапул перестала работать. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии в своем телеграм-канале.

Это произошло из-за закрытия навигации на реке, а также плохих погодных условий.

Переправа перестала работать 20 ноября.

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