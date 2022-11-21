От Тимирязева до Буммаша в Ижевске не ходят трамваи № 2, 5, 7 и 9

Нет движения трамваев № 2, 5, 7, 9 Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Примерно с 11:00 в Ижевске на участке дороги от улицы Тимирязева до Буммаша перестали ездить трамваи маршрутов № 2, 5, 7, 9. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ» ВКонтакте.

Движение трамваев переорганизовали следующим образом:

2 маршрут: Ул.Промышленная - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - ул.Тимирязева - ул.Халтурина - ул.Ленина - Центр - ул.Ленина - ул.Промышленная.

5 маршрут: Ул.Огнеупорная - Центр - ул.Ленина - ул.Халтурина - ул.Тимирязева - ул.Кирова - ул.К.Маркса - Центр - ул.Огнеупорная.

7 маршрут: Сквер металлургов - ул.Кирова - ул.Тимирязева.

9 маршрут: Ул.Московская - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - ул.Тимирязева.

Причины отсутствия общественного транспорта на маршрутах пока неизвестны.

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