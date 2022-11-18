Перевод зарплаты на карты разных банков единым реестром с Mass Payment

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Для жителей Удмуртии получающих зарплату на счета в банках Сбербанк запустил новый сервис - Mass Payment, который дает работодателю возможность осуществления выплат своим сотрудникам на счета, открытые в любых банках, с использованием системы массовой отправки платежей по заработной плате, или Единым зарплатным реестром.

Задача нового сервиса - помочь компаниям, чьи сотрудники открывают зарплатные карты в разных банках. Mass Payment позволяет включить в один реестр на выплату карты разных банков и переводить им деньги в режиме "одного окна", что значительно сокращает время и ресурсы на выплату зарплат сотрудникам.

Так при использовании данного сервиса на счета сотрудников, зачисление произойдет согласно условий зарплатного договора; а на счета сотрудников, открытые в других банках - в соответствии с правилами обработки платежных поручений на стороне банка получателя. Сервис полностью интегрирован с 1С, при его использовании происходит оптимизация и ресурсов, и времени - бухгалтерия заполняет всего один реестр на всех сотрудников.