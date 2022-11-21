Новый регулируемый пешеходный переход появится на Шабердинском тракте в Ижевске

Фото: сайт Ижевска
На Шабердинском тракте в Ижевске появится новый пешеходный переход. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Регулируемую зебру разместят недалеко от дома № 51 по улице Тверской. Кроме того, на участке установят дорожные знаки «Уступите дорогу» и «Движение направо».
Как объяснили власти, изменения произойдут для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.
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