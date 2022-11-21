Пьяный водитель сбил двух человек на пешеходном переходе и уехал с места ДТП в Удмуртии

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии @gibdd_18
Вечером 18 ноября в Глазове произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.
Дорожная авария случилось недалеко от дома № 18А по улице Циоловского. Пьяный 42-летний мужчина за рулем автомобиля «Suzuki SX4» сбил двух пешеходов. Мужчина и женщина переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого водитель скрылся с места ДТП.
Сотрудники ГИБДД нашли и задержали водителя. Во время допроса он сказал, что выпил уже после того как сбил двух человек.
На данный момент автомобиль мужчины поместили на спецстоянку. Проводится расследование.
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