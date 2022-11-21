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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 8:17

Пьяный водитель сбил двух человек на пешеходном переходе и уехал с места ДТП в Удмуртии

Позднее сотрудники ГИБДД задержали его
Софья Кель
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии @gibdd_18

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии @gibdd_18

Вечером 18 ноября в Глазове произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

Дорожная авария случилось недалеко от дома № 18А по улице Циоловского. Пьяный 42-летний мужчина за рулем автомобиля «Suzuki SX4» сбил двух пешеходов. Мужчина и женщина переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого водитель скрылся с места ДТП.

Сотрудники ГИБДД нашли и задержали водителя. Во время допроса он сказал, что выпил уже после того как сбил двух человек.

На данный момент автомобиль мужчины поместили на спецстоянку. Проводится расследование.

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