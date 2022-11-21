Хоккеисты Ижевска «Ижсталь» проиграли всухую хоккейному клубу из Ростова-На-Дону

фото: сайт «Ижсталь» @hcizhstal.ru

20 ноября ижевские хоккеисты сразились с ростовским хоккейным клубом «Ростов» в рамках Кубка Шелкового пути. Как сообщает пресс-служба «Ижсталь», сталевары с разгромом проиграли.

Счет открыли хозяева льда – ростовчане – уже на 9 минуте игры. Шайбу забил Бякин. Далее хоккеисты «Ростова» забивали по 1 голу каждый период. Отличились Крамаренко и Корбит соответственно.

Хоккеисты «Ижсталь» не смогли ответить соперникам ни одной ответной шайбой. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу ростовчан.

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