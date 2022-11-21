Бездомный мужчина из Ижевска убил свою знакомую саперной лопаткой

Фото: СУ СК Росси по Удмуртии

В столице Удмуртии осудят 58-летнего бездомного мужчину. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике, он обвиняется в убийстве и краже.

В ночь с 9 на 10 сентября этого года мужчина выпивал со своей знакомой в одном из заброшенных зданий в Первомайском районе города. В какой-то момент собутыльники поссорились. Мужчина схватился за саперную лопатку, а после этого несколько раз ударил ей свою знакомую. В результате полученных ран женщина умерла. Обвиняемый обыскал тело потерпевшей и после этого украл у нее планшет и 7 100 рублей. После этого он ушел с места приступления.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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