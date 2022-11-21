Гороскоп на день: 22 ноября Львам стоит вытащить страхи наружу, а Козерогов будут преследовать знаки судьбы

Звезды знают больше, чем вы думаете Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил на 22 ноября прогноз для всех знаков зодиака.

Овен

Поверьте, все то, что вы делаете сейчас, поможет вам в дальнейшем. Не принимайте критику близко к сердцу, лучше оберните ее в вашу пользу и извлеките нужные моменты. Обращайте внимание на детали, внимательно следите за тем, что подписываете.

Телец

Нужно принять решение, не стоит его откладывать и откладывать. Сделав это сейчас, вы почувствуете легкость и желание дальше расти. Отнеситесь с подозрением к новому предложению в этот день. Прежде чем принимать его, тщательно все проверьте еще раз.

Близнецы

Негативные эмоции помогают полнее почувствовать вкус к жизни. Просто помните об этом в этот день. Вечер лучше завершить в хорошей компании друзей где-нибудь вне дома.

Рак

То напряжение, которое вы испытываете сейчас, нужно вам – так вы увидите ваши внутренние ресурсы и сможете ими воспользоваться. Ваше счастье не завтра или вчера. Ваше счастье – здесь и сейчас.

Лев

Ваши страхи живут в вашем подсознание. Постарайтесь их вытащить наружу – только так вы сможете двигаться вперед. Да, это получится не сразу, но важный шаг к счастливому будущему вы можете сделать уже прямо сейчас.

Дева

Если есть важные вопросы или дела, этот день – лучший для их решения. Ваша решительность поможет преодолеть внутренние барьеры и достичь нужных результатов. Будьте начеку, среди знакомых есть тот, кто может подставить вам подножку.

Весы

Настоящий рабочий день – будет складываться ощущение, что Весы и там и здесь одновременно. Энергия будет быть через край. К тому же, фортуна будет благоволить вам и помогать везде успевать. Воспользуйтесь этим временем.

Скорпион

Не стоит начинать новых отношений в этот день, они будут постоянно буксовать. Лучше посвятить день общению с проверенными друзьями или встречам с родными. Они помогут не только нужным советом, но и наградят веселыми времяпрепровождением.

Стрелец

Звезды говорят, что ответ на ваш вопрос лежит на поверхности, он совсем рядом. Проанализируйте то, что происходило совсем недавно. Так вы поймете, на что лучше обратить внимание.

Козерог

Козерогов в этот день будут преследовать сплошные знаки и подсказки от Вселенной по поводу дальнейшей жизни. Не стоит их игнорировать. Лучше составьте план и начинайте действовать.

Водолей

Не спешите делать выводы, если что-то увидели или услышали. Сначала нужно все перепроверить. Избегайте конфликтов – они могут сказаться в дальнейшем на вас же неблагоприятно.

Рыбы

Выйдите из тени и, наконец, покажите всем, кто вы есть на самом деле. Не бойтесь показаться смешным или странным – это лишь подчеркнет вашу индивидуальность и прибавит баллов в вашу пользу.

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