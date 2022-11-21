ИжГЭТ рассказал как изменился электротранспорт в Ижевске за 87 лет

Ижевскому трамваю исполняется 87 лет Фото: Архив КП

18 ноября ИжГЭТ исполнилось 87 лет. Когда городской электротранспорт только появился в столице Удмуртии, по городу ездили всего лишь 5 трамвайных вагончиков, обшивка и облицовка окон которых были выполнены из дерева. Сегодня по Ижевску ходит общественный транспорт на электронном управлении. Ранее «Комсомолка» рассказывала историю и интересные факты о городском транспорте.

В честь праздника ИжГЭТ приоткрыли завесу над новыми тайнами пассажирского предприятия. Каким видом спорта занимаются водители, не выходя из кабины? Почему, если на улице дождь и слякоть трамваи не скользят по рельсам? И почему трамвай звенит, если водитель разминает ноги?

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