Праздник для детей с сахарным диабетом прошел в Ижевске

Для детей с сахарным диабетом провели мероприятие Фото: Мария Бакланова

70 семей Ижевска побывали в развлекательном парке «Кидо», где специально для детей с диагнозом «сахарный диабет» прошел яркий и полный впечатлений праздник. А состоялся он благодаря общественной организации «ДиаЛига», которая помогает семьям справляться с трудностями.

Дети попробовали себя в разных профессиях Фото: Мария Бакланова

Анна, мама 13-летней Евы, о той неоценимой помощи, которую она может получить, узнала два года назад, когда лежала в больнице.

«Нам рассказали о чате родителей детей с диабетом и о проекте. «ДиаЛига» позволяет добиться многого: мест в детских садах, жизненно важных медикаментов. Это активная группа, которой небезразличны судьбы наших детей», – поделилась Анна.

А еще, продолжила еще одна мама Елена Одинкова, семьи могут рассчитывать на моральную поддержку в сложной жизненной ситуации и бесценный опыт других родителей.

В настоящее время на территории Удмуртии, по данным «ДиаЛига», проживает 470 детей с диабетом 1 типа. Проблемы, возникающие у семей, решают не только общественники, но и республиканское правительство. Один из положительных примеров связан с посещением детей с сахарным диабетом обычных детских садов, где за ними наблюдают медицинские работники. Помимо этого, власти совместно с «ДиаЛига» решают проблему обеспечения семей сенсорами для непрерывного мониторинга глюкозы.

«Это такой специальный прибор. Сенсор, благодаря которому можно отслеживать уровень сахара в крови без тест-полосок. Работа над этим уже начата. И часть детей в этом году будет обеспечена всем необходимым», – поделилась уполномоченный по правам ребенка при главе Удмуртии Ольга Авдеева.

Благодаря сенсору родители детей могут около двух недель наблюдать за состоянием сахара в крови ребенка онлайн. Многие семьи уже положительно оценили эту технологию и очень ждут помощи в приобретении данных устройств.

«Мы пока еще покупаем самостоятельно. Российские стоят примерно 4500 рублей за штуку. Раньше брали европейские, они стоили около 6 тысяч рублей», – рассказала Елена Одинкова.

По ее словам, чипы, сделанные в России, гораздо удобнее и надежнее импортных. Проще заказать, а также в случае брака можно вернуть по гарантии.

Справка

«ДиаЛига» – активная общественная организация, которая помогает родителям и детям с диабетом 1 типа. Чтобы попасть в их проекты, необходимо связаться с ними через группу ВКонтакте.

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