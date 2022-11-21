В сторону поселка Машиностроителей в Ижевске не идут троллейбусы № 9, 10 и 14

Троллейбусы не ходят из-за аварии в контактной сети. Фото: Илья Марченко

С 17:17 от троллейбусного парка № 2 до поселка Машиностроителей в Ижевске не идут троллейбусы маршрутов № 9, 10 и 14. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ ВКонтакте.

Как сообщает пассажирское предприятие троллейбусы не ходят из-за повреждения контактной сети.

Движение организовано:

9 маршрут: Гор.Металлургов - ул.М.Горького - Троллейбусный парк № 2;

10 маршрут: Ул.Ворошилова - ул.Молодёжная - ул.Орджоникидзе - ул.К.Либкнехта - Троллейбусный парк № 2;

14 маршрут: Ул.Труда - ул.Дзержинского - ул.Удмуртская - ул.К.Либкнехта - Троллейбусный парк № 2.

Напоминаем, что на днях ИжГЭТ стукнуло 87 лет. В честь праздника пассажирское предприятие раскрыло профессиональные тайны «Комсомолке» и рассказало о том, как изменился электротранспорт в Ижевске за эти годы.

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