Эксперты выяснили, в каком возрасте жители Приволжья получают водительские права

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Россияне получают водительские права в среднем в 27 лет, в Приволжье средний возраст чуть выше – в территориях присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка* автолюбители получают водительские права в 28 лет – выяснила дочерняя компания Сбера СберСтрахование, опросив жителей городов с населением более 500 тыс. человек.

В число наиболее зрелых получателей этого документа попали опрошенные из Перми (31 год), Владивостока и Липецка (по 30 лет). Раньше всех водительское удостоверение оформляют жители Новокузнецка (в 20 лет), Самары (22 года), Барнаула и Кемерова (23 года), Омска и Пензы (24 года). Позже других — в 33 года — обзаводятся правами в Махачкале.

Половина (54%) россиян используют машину каждый день, 15% — 2–3 раза в неделю, 17% — несколько раз в месяц, ещё реже — 14%. 82% автолюбителей тратят на бензин 3–6 тыс. рублей в месяц. Больше 6 тыс. расходует каждый восьмой водитель (13%), а меньше 3 тыс. — 5%.

Основная часть респондентов (64%) проезжает на автомобиле до 3 тыс. км в год. От 3 до 10 тыс. км преодолевают 15% россиян, от 10 до 20 тыс. — 9%, свыше 20 тыс. — 12%.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«В России получить водительские права можно с 18 лет, но, как показал опрос, большинство сдают экзамен в ГИБДД в более зрелом возрасте — обычно это связано с покупкой машины. Независимо от возраста и водительского стажа любому автомобилисту нужен полис ОСАГО, который защитит его от непредвиденных трат, если произойдёт ДТП.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«На территории работы нашего банка автолюбители получают водительские права в среднем в 28 лет. В Набережных Челнах и Нижнем Новгороде садятся за руль в 26 лет, в Ижевске — в 27 лет, в Казани — в 28, в Кирове — в 29.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.