В Ижевске прошел «Зеленый квартирник» для детей из детского дома

Фото: Амир Закиров

18 октября в Информационном центре по атомной энергии прошло научно популярное мероприятие «Экофакты. Зеленый квадрат» (6+)для сотрудников Сбера и подшефного для банка Красногорского детского дома. Мероприятие было проведено в рамках годового проекта ESG «Зеленые квартиники» группой волонтеров.

Для воспитанников детского дома была проведена экскурсия по современному центру, а также атомный практикум, на котором подробно рассказали о том, что такое электроэнергия, и о важности ее экономии. Приглашенный эксперт, основатель проекта «Экосервис Земля» Екатерина Урсегова провела экоквиз «Осознанное потребление», на котором участники на практике учились разделять бытовые отходы.

В рамках мастер-класса «Бумажный сопромат» команды в составе воспитанников детского дома изготовили стулья из макулатуры и подручных средств. Прочность изготовленных предметов измерялась гирями. В конце мероприятия все участники получили эко-подарки от волонтеров и работников ИЦАЭ.

Юлия Базилюк, исполняющая обязанности управляющего Удмуртским отделением ПАО Сбербанк:

«Команда Удмуртского отделения Сбера всегда поддерживает ESG-инициативы в регионе. Мы понимаем важность осознанного потребления энергоресурсов и разделения отходов. Здорово, что благодаря проекту «Зеленый квартирник» мы можем передавать свои знания подрастающему поколению и при этом подарить им новые, положительные эмоций и внимание».