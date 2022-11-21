В Ижевске прошел «Хакатон проектных идей» для школьников

17 ноября в Ижевске на базе детского технопарка «Кванториум» состоялся форум «Хакатон проектных идей» (12+) для обучающихся центра. В мероприятии приняло участие более 50 талантливых школьников со всего города. Для участников Сбер предложил проект по разработке виртуальных примерочных для покупателей маркетплейсов.

В рамках разработки своих проектов учащиеся должны были проанализировать товары и услуги на маркетплейсе, и изучить алгоритмы выбора товаров. Основная цель проекта - сделать покупки на маркетплейсе более комфортными и удобными.

По результатам первой презентации эксперты отметили интересные идеи, дали ценные рекомендации, с учетом которых обучающиеся продолжат работать над решениями в следующем полугодии. Презентация итоговых проектов состоится в мае следующего года, а до этого времени школьникам предстоит плодотворная работа.

Юлия Базилюк, исполняющая обязанности управляющего Удмуртским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбер с большим удовольствием поддерживает проекты в сфере образования школьников и студентов. Для ребят это возможность раскрыть себя, показать свои таланты, умения и идеи. Мы же со своей стороны, оказываем им поддержку и можем дать реальную, экспертную оценку их идеям, помочь практическими советами»

12+