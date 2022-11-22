До -12 градусов и пасмурную погоду обещают синоптики в Ижевске 22 ноября

День обещает быть морозным
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня утро в столице Удмуртии обещает быть малооблачным и с прояснениями, однако солнышко спрячется уже к обеду. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем температура воздуха не поднимется выше -11 °С. Ветер западный со скорость 1,2 м/с.
Ночью температура опустится до -12 °С.
Одевайтесь теплее и хорошего вам дня!
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