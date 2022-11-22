1,5 тысячи медиков привлекли в больницы Удмуртии за последние 2 года

Есть дефицит в некоторых специальностях Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За последние 2 года в больницы Удмуртии удалось привлечь 1,5 тысячи новых медицинских специалистов. Об этом сообщила вице-премьер региона Эльвира Пинчук в своих соцсетях.

На данный момент в больницах республики трудятся 6 700 врачей, это на 550 человек больше, чем в позапрошлом году и 13 910 сотрудников среднего медперсонала, что превышает результат 2020 года на 951 медика.

Тем не менее, Пинчук отмечает, что все еще существует дефицит по некоторым специальностям. Поэтому республика будет работать над улучшением условий труда врачей. А это возможности профессионального роста, жилье и зарплата.

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