«Ижсталь» стала площадкой по отработке практик бережливого производства

Фото: ПАО Ижсталь

На базе завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») прошел семинар специалистов, которые занимаются совершенствованием производственных систем на предприятиях Группы «Мечел». Темой семинара стал «метод А3» – один из инструментов бережливого производства.

Метод помогает в решении проблемы за счет ее детального изложения на бумаге формата А3. При этом на бумаге описывается вопрос и конечная цель, которая должна быть измеримой, коренные причины ее возникновения, а также предлагаются оптимальные с точки зрения экономической эффективности решения.

Фото: ПАО Ижсталь

Кроме специалистов «Ижстали» в семинаре приняли участие работники Челябинского и Белорецкого металлургических комбинатов, завода «Уральская кузница». Они должны были предложить варианты повышения производительности дуговой сталеплавильной печи за счет оптимизации процесса замены шлаковой чаши. Для этого участники семинара вели хронометраж выплавки стали на ДСП-40, подробно разбирали все этапы установки чаши, общались с работниками электросталеплавильного цеха. Результатом совместной работы стал мини-проект, оформленный по правилам метода А3.

«Нередко решения по повышению производительности лежат на поверхности, но сотрудники из-за рутинного ежедневного рабочего процесса не могут увидеть их. Для этого и нужно умение применять метод детального изложения проблемы», – отметил директор управления по операционной деятельности ПАО «Ижсталь» Алексей Гисс.

Фото: ПАО Ижсталь

Реклама. ПАО Ижсталь.