Прокуратура проверит информацию о выброшенной вакцине недалеко от больницы Ижсталь в Ижевске

Выбросили вакцину от гриппа. Фото: паблик ВКонтакте «ИГГС»: @izhevskgdegaistoyat

Прокуратура Удмуртии проверит информацию о выброшенных недалеко от ижевской больницы Ижсталь упаковках вакцины. Об этом сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

Прокуратура проверит исполнение федеральных законов и при наличии нарушений примет меры прокурорского реагирования.

Напоминаем, что 21 ноября недалеко от входа в ГКБ №9 в Ижевске местная жительница нашла пакет с выброшенной вакциной против гриппа. Своей находкой она поделилась в социальных сетях.

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