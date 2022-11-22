Прокуратура проверит информацию о выброшенной вакцине недалеко от больницы Ижсталь в Ижевске

Выбросили вакцину от гриппа. Фото: паблик ВКонтакте «ИГГС»: @izhevskgdegaistoyat
Прокуратура Удмуртии проверит информацию о выброшенных недалеко от ижевской больницы Ижсталь упаковках вакцины. Об этом сообщает ведомство в своем телеграм-канале.
Прокуратура проверит исполнение федеральных законов и при наличии нарушений примет меры прокурорского реагирования.
Напоминаем, что 21 ноября недалеко от входа в ГКБ №9 в Ижевске местная жительница нашла пакет с выброшенной вакциной против гриппа. Своей находкой она поделилась в социальных сетях.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Скончалась бывший внештатный советник первого президента Удмуртии Людмила Порцева
Порыв водопровода произошел у ГКБ № 9 в Ижевске
Ребенок погиб в пожаре в Завьяловском районе Удмуртии