Пьяный водитель легковушки не справился с управлением и получил травмы в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Ночью 22 ноября в Граховском районе Удмуртии произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Дорожная авария произошла на 36 км дороги «Алнаши–Грахово». Пьяный водитель за рулем «ВАЗ-2110» не справился с управлением и съехал с дороги.
В результате ДТП водитель получил травмы.
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