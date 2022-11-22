Обеспечить бесплатные условия в больнице для родителей с детьми до 7 лет предложили в Госдуме

Вопрос поднял Василий Власов Фото: Амир Закиров

Бесплатные питание и спальное место в больнице предложили обеспечить для родителей госпитализированных детей до 7 лет. Как сообщает RT, вопрос поднял депутат Госдумы Василий Власов.

Власов отметил, что дети в таком нежном возрасте не всегда могут ухаживать за собой и давать объективную оценку своему здоровью. И не стоит забывать о стрессе, который испытывают юные пациенты вдали от дома. Поэтому нахождение родителей рядом порой является настоящей необходимостью.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части обеспечения родителей бесплатным питанием и спальным местом во время нахождения в медицинском учреждении при госпитализации ребенка в возрасте до семи лет включительно», – сказал депутат.

Отметим, что на данный момент бесплатными условиями в больнице могут воспользоваться родители госпитализированных детей младше 4 лет или при наличии медицинских показаний.

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