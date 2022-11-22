Учительница из Удмуртии ставила на горох ученика второго класса и заставляла одноклассников бить его

Учительница не считает себя виновной Фото: Архив КП

В Красногорском районе Удмуртии осудили 39-летнюю учительницу начальных классов. Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, ее обвиняли в жестоком отношении к своему ученику.

С сентября по ноябрь 2021 года женщина заставляла учеников 2 класса ставить своего одноклассника коленями на горох и бить его тонкой веткой. Таким образом она хотела призвать мальчика к дисциплине.

В судебном заседании учительница свою вину не признала. Суд назначил ей наказание в виде 220 часов обязательных работ. Женщина не согласилась с этим решением и написала апелляцию. Приговор остался прежним.

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