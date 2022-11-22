До Алнашей преследовали сотрудники ДПС пьяного водителя из Ижевска

Фото: скриншот из видео МВД по Удмуртии

Пьяный 36-летний мужчина из Ижевска за рулем «Mercedes» действительно заставил сотрудников ДПС постараться, чтобы поймать его. Об этом происшествии сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

Мужчина делал управляемый занос без включенных фар на улице Азина. Полицейские попытались остановить его, но водитель решил скрыться. Во время погони нарушитель ехал со скоростью свыше 200 км/ч по загруженной дороге.

Мужчина выехал за пределы города и лишь у села Алнаши Госавтоинспекции удалось поймать его. Водители грузовиков заблокировали проезд на дороге, чтобы остановить лихача. Его задержали, когда он попытался объехать перекрытие.

Показатели проверки на алкогольное опьянение составили 1, 237. В отношении мужчины составили административные материалы.

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