Гороскоп на день: 23 ноября Рыбам потребуется быть искренними, а Весам внимательными к мелочам

Любое будущее можно изменить Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.

ОВЕН

Пришла пора навести порядок не только в своей голове. Разобрав хлам, у вас получиться отыскать нечто важное. Возможно, находка спасет вас от серьезных проблем на работе.

ТЕЛЕЦ

Импровизация станет для вас залогом успеха. Вы привлечете внимание кого-то особенного. Этот человек сыграет не последнюю роль в вашей жизни. Прислушайтесь к его советам.

БЛИЗНЕЦЫ

Сохраняйте терпение, даже когда это практически невозможно. Безусловно, вам не комфортно в окружающей обстановке. Приготовьтесь сбросить маску. Дипломатичная прямота – грозное оружие в ваших руках.

РАК

Не бойтесь задавать вопросы, если вам что-то не понятно. Любопытство – не порок. Мир не настроен к вам враждебно. Спрячьте иголки. Жизнь одарит вас любовью, к которой вы так стремитесь.

ЛЕВ

За последнее время вам удалось узнать много нового. Но далеко не все из полученных знаний можно применять на деле. Во сне со вторника на среду и со среды на четверг вы узнаете нечто важное. Надежный друг, о котором вы не знали, поможет вам дельным советом.

ДЕВА

Сейчас вам не хватает внутреннего покоя. От того возможны нервные перенапряжения. Не дайте этому случиться. Отправляйтесь на вечернюю прогулку. Ваше сознание будет ясным.

ВЕСЫ

Мелкие детали могут сыграть колоссальную роль в вашем дне. Будьте внимательными. Придется приложить достаточно много сил, чтобы удержать свои позиции.

СКОРПИОН

Вам стоит прекратить себя оправдывать. Вы далеко не такой бедный человек, каким хотите казаться. Вселенная советует брать от жизни все. Если что-то понадобиться, будьте уверены, вы это получите.

СТРЕЛЕЦ

Вы попадете под влияние энергии творчества. Но будьте осторожны. Прежде чем заражать кого-то своими идеями, тщательно продумайте их. Так у вас больше шансов исполнить свою мечту.

КОЗЕРОГ

Вокруг вас складывается очень переменчивая ситуация, из которой нет однозначного выхода. Следует прислушаться к интуиции и ждать подходящего момента. Не торопитесь. Опрометчивые решения могут привести к серьезным последствиям.

ВОДОЛЕЙ

Приступы гнева и попытки манипуляций не приведут вас к удачному исходу. Постарайтесь сдержать ту агрессию, что накопилась в вас. Направьте ее на свои хобби. А дела, что вас раздражали, стоит отдать другим.

РЫБЫ

Стараясь угодить другим, вы загоняете себя в рамки. И уже не чувствуете себя свободным. Настало время перезагрузки. Судьба поможет найти путь к счастью, если вы найдете в себе силы признать правду.

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