Мужчина из Удмуртии пинал ногами и бил веником двух малолетних сыновей

Мужчине грозит до 2 лет в колонии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

42-летнего жителя Красногорского района осудят за жестокое обращение с детьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Мужчина систематически выпивал, а после вымещал свою агрессию на сыновьях. Мальчики 4 и 5-летнего возраста постоянно терпели скандалы и издевательства от родителя. С июля по сентябрь этого года мужчина бил детей по голове кулаками и пластиковым веником, пинал их по ягодицам, а также бросил младшего мальчика об спинку кровати.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 2 лет в колонии.

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