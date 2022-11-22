Мужчина из Удмуртии пинал ногами и бил веником двух малолетних сыновей

Мужчине грозит до 2 лет в колонии
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
42-летнего жителя Красногорского района осудят за жестокое обращение с детьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Мужчина систематически выпивал, а после вымещал свою агрессию на сыновьях. Мальчики 4 и 5-летнего возраста постоянно терпели скандалы и издевательства от родителя. С июля по сентябрь этого года мужчина бил детей по голове кулаками и пластиковым веником, пинал их по ягодицам, а также бросил младшего мальчика об спинку кровати.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 2 лет в колонии.
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