«Ростелеком» предложил бизнесу Удмуртии переход в облака

Фото: Ростелеком

«Ростелеком» принял участие в ежегодном предпринимательском форуме «Сделано в Удмуртии» в секции «Облачные решения для бизнеса». Специалисты провайдера представили деловому сообществу республики современные цифровые сервисы: облачную телефонию, умные экраны и виртуальный центр обработки данных (ЦОД).

Александр Костылев, заместитель директора филиала — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике:

«Нашими клиентами уже стали почти 10 тысяч организаций Удмуртии, и эта цифра постоянно растет. Только за последний год услуги “Ростелекома” выбрали 500 компаний. Облачные сервисы не требуют затрат на инфраструктуру и легко настраиваются под любые бизнес-задачи».

Самая востребованная услуга среди корпоративных заказчиков Удмуртии — виртуальная АТС. Ее предпочли более 2 000 организаций республики, которым необходимы функции распределения звонков, записи разговоров, переадресации вызовов, голосового меню и короткой внутренней нумерации.

Фото: Ростелеком

Для продвижения маркетинговых акций «Ростелеком» предлагает умные экраны. Чаще всего их устанавливают в торговых центрах, на предприятиях общепита, в гостиницах, спортивных комплексах. В зависимости от пола и возраста посетителей на экранах можно демонстрировать различный рекламный контент.

В этом году малый бизнес республики начал активно подключать виртуальные ЦОДы: в облака переносят бухгалтерские и офисные программы, базы данных, учетные и биллинговые системы. Предпринимателям выгоднее арендовать защищенную вычислительную инфраструктуру провайдера, чем содержать собственную.

Эксперт отметил, что с помощью облачных решений можно легко анализировать динамику покупательского спроса, улучшать качество клиентского обслуживания и увеличивать продажи.

Дополнительная информация об услугах «Ростелекома» — на сайте компании и по номеру 8 800 200 30 00.

Фото: Ростелеком

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udmurtiya.rt.ru