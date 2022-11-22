Теперь жители Удмуртии могут приобрести новый автомобиль без первоначального взноса

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Новая услуга стала доступна жителям республики в одном из автосалонов г. Ижевска благодаря подключению сервиса POS-кредитования.

POS-кредитование - это предоставление моментального займа покупателю прямо на кассе магазина. Для того, чтобы им воспользоваться, покупателю не нужно заполнять анкету, подписывать бумажный договор или предъявлять какие-либо документы. Не требуется и первоначальный взнос. Для покупки нового автомобиля достаточно дебетовой карты. Весь процесс занимает несколько минут.

Юлия Базилюк, исполняющая обязанности управляющего Удмуртским отделением ПАО Сбербанк:

«POS-кредитование - удобный и современный финансовый инструмент. Торговым предприятиям теперь нет необходимости иметь отдельных сотрудников, которые занимаются оформлением покупок в кредит. Для наших партнеров, работающих в торговой отрасли, POS-кредитование - это способ повышения оборота и привлечения новых покупателей. Данный сервис ускоряет и делает процесс покупок еще более удобным для клиента. Это быстрый и полностью безбумажный процесс оформления.»

Специально для развития линейки POS-продуктов запустил кредитный маркетплейс - это удобный сервис онлайн-кредитования, который объединяет клиентов, партнеров и финансовые организации в рамках процесса оформления покупки в кредит, а также в рассрочку без переплаты. Сервис, запущенный в декабре 2018 года, активно развивается, совершенствует технологии и расширяет партнерскую базу.

Напомним, в настоящий момент, к сервису кредитования POS-offline подключено более 280 торговых точек по всей Удмуртской Республики.