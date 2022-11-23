Какая погода ждет ижевчан в среду Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на среду.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 23 ноября в Ижевске ожидается облачная погода.

Температура воздуха днем составит -5.. -7 °С. Пройдет небольшой, а местами даже умеренный снег. Скорость восточного ветра достигнет 7-12 м/с. Местами сохранится гололедица

К вечеру столбик термометра опустится до -9 °С, дождь утихнет. Ветер изменит направление на северо-восточное, а его скорость снизится до 5 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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