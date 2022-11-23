Женщину с короткой стрижкой и родинкой над верхней губой ищут в Ижевске

Людмила Охотникова Фото: ПСО «Регион 18» @psoregion18

В Ижевске пропала 58-летняя Охотникова Людмила. 19 ноября она вышла с проспекта Калашникова в неизвестном направлении и не вернулась. Об этом сообщает ПСО «Регион 18» ВКонтакте.

Приметы: короткие мелированные волосы, среднее телосложение, в очках. Над верхней губой родинка.

Была одета в длинный зимний пуховик цвета хаки, серую вязаную шапку и черные брюки. В руках держала ярко-малиновую сумку.

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшей, или вам известно ее местонахождение, просим незамедлительно сообщить на горячую линию ПСО «Регион 18» по телефону 8 951 195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Просроченной овсянкой кормили школьников в Удмуртии

Ритуальщик из Ижевска покупал информацию об умерших у сотрудника ОМВД

16,6 млрд рублей потратили жители Удмуртии на алкоголь в 2022 году