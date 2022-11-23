Три новых кинотеатра откроют в Удмуртии в декабре

Работы уже начались Фото: сайт главы и правительства Удмуртии

В декабре в Удмуртии откроют три новых кинотеатра. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Кинотеатры появятся в Селтинском районном доме культуры, в ДК «Октябрьский» Юкаменского района и в Дебесском центре культурного развития.

На переоснащение кинотеатров выделили субсидию в размере 9 миллионов рублей. Эти и другие привлеченные деньги потратят на ремонт электирики, пола, стен, потолков и дверей в кинозалах. Также здесь смонтируют киноаппаратные, отопительные приборы и повесят шторы. Уже купили проекторы, киноэкраны, кассы, кресла и динамики.

Работы начались на всех трех объектах. Открытие кинотеатров намечено на декабрь этого года.

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