Три девочки из Ижевска стали победительницами конкурса красоты «Мини Мисс Россия 2022»

Фото: Конкурс «МИНИ МИСС УДМУРТИЯ» ВКонтакте

20 ноябре в Москве прошел конкурс красоты «Little miss world Russia 2022». По информации пресс-службы регионального этапа конкурса, сразу три девочки из Удмуртии заняли на нем призовые места.

Алиса Наговицына победила в категории Мини Мисс Россия 2022. Девочке только 3 года, но эта корона уже не первая награда красавицы. Алиса получила медаль за занятия художественной гимнастикой.

Фото: Конкурс «МИНИ МИСС УДМУРТИЯ» ВКонтакте

Little Мисс Россия 2022 стала 8-летняя Аделина Баталова. Юная красавица стала победительницей конкурса «Танцующая звёздочка СиТиСи», а также дважды лауреатом 1 степени танцевального конкурса «Кубок России 2021».

Фото: Конкурс «МИНИ МИСС УДМУРТИЯ» ВКонтакте

И в категории Teen в конкурсе победила Виктория Максимова. В свои 11 девочка уже 5 лет занимается чир-спортом. Она стала победительницей и призером региональных, а также всероссийских соревнований в этом виде атлетики.

Фото: Конкурс «МИНИ МИСС УДМУРТИЯ» ВКонтакте

Отметим, что всего в конкурсе приняли участие 43 девочки из разных городов и регионов страны. На сцене участницы демонстрировали спортивное дефиле, национальные костюмы, вечерние платья и творческие умения. перед тем как приехать в Москву, все красавицы стали победительницами региональных этапов конкурса.

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