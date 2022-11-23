Сквер и Тропу здоровья благоустроят на Воткинском шоссе в Ижевске в 2023 году

Фото: администрация Ижевска ВКонтакте

В следующем году в Ижевске благоустроят сквер и тропу здоровья на Воткинском шоссе между домами № 32 и 40. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Инициаторами идеи стали местные жители. Они уже устали смотреть на это заросшее и заброшенное место. В сквере планируется сначала убрать все заросли, а затем установить фонари, скамейки и мусорки. Также здесь проложат тропу здоровья длиной 500 метров.

Вопрос с изменением вида разрешенного использования земли уже решен. Работы начнутся в следующем году.

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