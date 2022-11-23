Спасатели начали патрулировать пруд в Ижевске

Организовали 2 поста наблюдения
Фото: Диля Ахмадишина
Спасатели Ижевска начали следить за безопасностью на городском пруду. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Безопасная толщина льда для взрослого человека это 5-7 см. Но несмотря на то, что сейчас она уже достигла 13 см, это вовсе не значит, что опасность миновала. Спасатели организовали 2 поста: один у пляжа на Береговой улице, а другой – в микрорайоне «Воложка». На обоих установлены камеры видеонаблюдения.
Также для спасателей закупили все самое необходимое: спецодежду, 2 снегохода и лодку на воздушной подушке. Однако все равно не стоит забывать о личных мерах предосторожности: следите за погодой и не выходите на лед ночью или пьяными.
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