Со стрельбой преследовали сотрудники ДПС пьяного водителя без прав из Удмуртии

Мужчина протаранил машину полицейских Фото: Архив КП

Этой ночью в Удмуртском поселке Яр сотрудники ДПС устроили погоню за нерадивым водителем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Мужчина за рулем ВАЗ-2114 резко свернул на другую дорогу, как только заметил машину автоинспекторов. Этим он и вызвал подозрения. Стражи правопорядка включили сирену и поехали за водителем. С помощью громкоговорителя они попросили мужчину остановиться, но тот только увеличил скорость. Началась погоня.

Через некоторое время водитель все же остановился, но он тут же завел мотор, когда увидел, что полицейский вышел из машины. После этого он протаранил полицейский автомобиль и рванул с места. Чтобы остановить нарушителя полицейским пришлось использовать табельное оружие. Сначала они выпустили предупреждающий выстрел в воздух, а затем несколько – по колесам.

За рулем жигулей сидел пьяный 39-летний местный житель. Как оказалось, мужчина никогда не имел прав. Полицейские составили 5 административных протоколов в его отношении, а машину поместили на специализированную стоянку.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ночью 24 ноября в Удмуртии ожидается сильный снегопад

Как защитить кожу рук и лица в морозы

Провал с водой образовался во дворе многоквартирного дома в Сарапуле