Жители Ижевска назвали средний желаемый минимальный размер оплаты труда

Ижевск находится на 34 месте Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сервис по поиску работы SuperJob спросил жителей России о их желаемом минимальном размере оплаты. И по полученным результатам, которыми поделился RT, можно сделать вывод, что требования ижевчан растут с каждым годом.

Так, согласно данным, в среднем жители Ижевска хотели бы получать 34 900 рублей в месяц. Ижевчане оказались одними из самых скромных жителей страны. Мы расположились на 34 из 37 мест в списке.

Тем не менее запросы жителей столицы Удмуртии растут. В апреле этого года требования к МРОТу были 34 500 рублей, а в ноябре 2020 года – 28 900.

Традиционно список возглавила столица России. Москвичи хотели бы получать минимум 43 с половиной тысячи рублей. Также в топ-3 вошли Владивосток (40 900 рублей) и Хабаровск (40 700 рублей).

Самыми скромными по ожиданиям к зарплате оказались пензяки (33 700 рублей), оренбуржцы (33 900 рублей) и тольяттинцы (34 000 рублей). Только эти три города отделяют Ижевск от самой последней строчки списка.

В опросе сервиса приняли участие 31 700 работающих россиян, проживающих в городах с численностью населения от 500 тыс. человек.

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