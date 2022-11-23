Гороскоп на день: 24 ноября Козерогов потянет на творчество, а Близнецов ожидает вечер сюрпризов

Ваше будущее только в ваших руках Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на четверг.

Овен

Постарайтесь быть сегодня внимательнее, не предпринимайте ненужной активности, если есть возможность остаться дома и отдохнуть – останьтесь дома и отдохните. Если же вам нужно куда-то идти, как следует смотрите по сторонам и слушайте, что вам говорят люди.

Телец

Сегодня вы с успехом выполните рутинную работу, которую раньше постоянно откладывали. И не исключено, что даже поможете кому-то из близких, знакомых или коллег с выполнением подобных дел. Вам не занимать терпения, и это очень сильная ваша сторона. Окружающие ее оценят.

Близнецы

День пролетит быстро – вы даже не заметите, а главным источником впечатлений станет вечер. Звезды обещают вам романтическую прогулку с близким человеком или какое-то необычное времяпрепровождение. Возможно, вы сделаете что-то, чего сами от себя не ожидали и… останетесь весьма собой довольны!

Рак

Вы уже в который раз решаете чужие проблемы, позабыв о собственных. Героически, конечно, но не надо так. Подумайте вот о чем: если вы не будете заботиться о себе – своем здоровье, своем благосостоянии, – то просто перегорите и не сможете заботиться о других.

Лев

Звезды готовят для вас какую-то приятную неожиданность. Возможно, это будут хорошие новости, касающиеся вашего здоровья или финансового благополучия. Но ничто в мире не дается просто так. Либо вы сами не заметили, как поспособствовали своему счастью, либо вместе с хорошими новостями еще придут хлопоты.

Дева

Вас ожидает много общения, и не все оно будет приятным. Но сегодня вряд ли что-то будет зависеть от ваших желаний, поэтому постарайтесь просто найти позитивную сторону во всем, за что беретесь. А вечер позволит вам расслабиться и забыть о том, что еще утром вас так бесило.

Весы

Вас потянет на приключения. Возможно, вы просто устали сидеть на месте или хотите сами себе что-то доказать. Но время сейчас не самое подходящее. Выберите компромиссный вариант: сядьте и спланируйте свои действия. А взяться за воплощение планов лучше ближе к выходным или вообще в отпуск.

Скорпион

Вас что-то тревожит, но вы упорно держите это в себе. Лучше выбрать другую тактику. Поговорите с кем-то, кого эта проблема также может касаться. Так вы разложите все по полочкам и поймете, что делать дальше. Кстати, «товарищ по несчастью» может стать вам хорошим другом.

Стрелец

Вам чего-то хочется, но вы сами не понимаете, чего. Пройдитесь вечером по магазинам и порадуйте себя обновкой. Скорее всего, ваша душа желает перемен, и новая кофточка или сумка – это как раз та небольшая деталь, которая внесет в вашу жизнь ровно столько новизны, чтобы не поменять все кардинально.

Козерог

Вас резко потянет на творчество. Область может быть любой – от создания живописных полотен до креатива в сфере ремонта и кулинарии. Главное, вы сможете себя выразить и поделитесь с окружающими. Готовьтесь принимать комплименты.

Водолей

Вам приходится надеяться только на себя. К сожалению, ваши дела никто за вас не сделает, а если сделает, то из рук вон плохо, еще и переживать будете. Вместе с тем, постарайтесь не сетовать на свою занятость и усталость. Все устали и все заняты по-своему. Лучше направьте энергию в созидательное русло.

Рыбы

Ваше умение довольствоваться малым сослужит вам хорошую службу и поможет в итоге получить гораздо больше, чем вы могли ожидать. Но соблюдайте баланс. Ни в коем случае не обесценивайте свои труды и свои интересы. Уважайте себя и все, что вами создано.

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