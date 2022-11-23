Как рассчитать сумму кредита за пару минут

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Многие при планировании крупных покупок задаются вопросом, одобрит ли банк кредит? При этом, невозможно рассчитать, как сумму одобренного кредита, так и процентную ставку, и график платежей.

Всё, что можно попытаться сделать самостоятельно. Для этого нужно оценить шансы, узнав свой кредитный рейтинг из отчета по кредитной истории и посчитать свою долговую нагрузку. Но точный ответ можно было получить только после подачи заявки в банк.

Есть более простой и удобный способ.

Например, в приложении Сбербанк Онлайн можно за несколько кликов получить информацию по одобрению кредита, кредитной карты или ипотеки, но и основные условия будущего займа: сумму, ставку, а также примерный размер ежемесячного платежа.

Как рассчитать, дадут ли Вам кредит через мобильное приложение

Зайдите в приложение, в раздел "Кредиты" на главной странице, "Узнайте, сколько Вам одобрит банк".

Далее даем согласие на обработку персональных данных и заполняем короткую анкету.

Спустя пару минут расчёт Вашего кредитного потенциала будет завершён.

Вы увидите, сколько денег вам может предложить банк в виде потребительского кредита, кредитной карты, автокредита, ипотеки и рефинансирования. Расчёт будет оставаться актуальным примерно месяц - после этого его можно сделать заново.