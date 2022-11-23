Эксперты рассказали, как изменился спрос на потребительское кредитование за 10 месяцев 2022 года

Фото: Амир Закиров

За 10 месяцев 2022 года жители на территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка* выдано кредитов на общую сумму более чем 156,5 млрд рублей. При этом в период с август по октябрь был отмечен рост спроса – за 3 месяца было оформлено более 43% кредитов 2022 года, а в октябре объем выдач достиг максимума с начала года.

«Средний чек» кредита составил 126,8 тыс. рублей. 78% кредитов было оформлено онлайн, что на 10 процентных пунктов больше, чем в 2021 году.

Сейчас кредит на срок от 1 года 1 месяца и суммой от 300 000 рублей можно оформить со сниженной ставкой до 4,5% в первый месяц. Такая ставка в первый месяц предоставляется при условии отсутствия за последние 180 дней других заявок, по которым уже осуществлялась выдача с льготной ставкой.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«В октябре 2022 года мы зафиксировали максимум по объемам выдачи потребительских кредитов на территории Волго-Вятского банка Сбербанка. Для нас это важный показатель: рынок кредитования «оправился» после весеннего падения, экономическая активность клиентов растет. Нам важно, чтобы наши потребители имели доступ к самым выгодным кредитным предложениям на рынке и могли комфортно решать свои вопросы в любой жизненной ситуации.

* Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.