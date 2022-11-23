Из-за снегопада в Ижевске усилят наряд дорожной техники

Этой ночью не стоит парковаться на обочинах Фото: Архив КП

Ночью 24 ноября в столице Удмуртии усилят наряд дорожной техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В первую очередь дорожники будут расчищать дороги, по которым ходит общественный транспорт, а также зебры, остановки и подходы к социальным объектам.

Жителям города рекомендуют отказаться от дальних поездок этой ночью, а также не парковаться на обочинах дорог.

Напоминаем, что этой ночью местами по республике ожидается сильный снегопад.

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