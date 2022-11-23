Более 10 тысяч человек заболели ОРВИ за последнюю неделю в Удмуртии

В Удмуртии продолжается прививочная кампания Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 14 по 20 ноября в Удмуртии ОРВИ заболело 10 284 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Большая часть заболевших – это дети до 14 лет. Среди них насчитали 6 489 больных. В том числе юные пациенты в возрасте до 2 лет – 1496 случаев заболевания и дети от 3 до 6 лет – 2677 случаев.

В целом, среднереспубликанский показатель составил 68,9 на 10 тысяч человек.

Напоминаем, что в Удмуртии продолжается прививочная кампания против гриппа, которая продлится до 1 декабря. Сейчас в республике привили уже более 607 тыс. человек.

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