Мужчину из Ижевска отправили в колонию за убийство двенадцатилетней давности

Женщина отказала ему в продаже алкоголя Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске осудили 36-летнего местного жителя за убийство, которое он совершил 12 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

21 июля 2010 года тогда еще 24-летний пьяный мужчина пришел в магазин на остановке «Улица Седова» и устроил там скандал. Причиной стал отказ продавщицы в продаже алкоголя. Разозлившись, преступник схватился за нож и несколько раз ударил им женщину. В результате полученных ран она скончалась на месте.

Преступление раскрыли только в этом году. Мужчина признал свою вину во время судебного заседания. Его отправили в исправительную колонию строгого режима на 9 лет и 8 месяцев.

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