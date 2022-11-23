Искусственный интеллект упростит выбор недвижимости и получение ипотеки

Фото: Сергей Грачев

Благодаря искусственному интеллекту выдача ипотеки становится проще, а качество клиентского опыта возрастает - это становится возможным. Об этом первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв рассказал в рамках международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey. (12+)

По словам Кирилла Царёва, уже сегодня банк внедрил ИИ в основные процессы ипотечного кредитования и сопутствующих услуг - от поиска недвижимости до проведения сделок с жильем.

Системы компьютерного зрения обрабатывают входящий поток документов и дают возможность использовать их в автоматическом режиме для ускорения обслуживания клиентов. Также они используются для обработки фотографий объектов недвижимости.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Ипотека должна быть быстрой, простой и удобной - из этого процесса нужно исключить все действия, которые не помогают нашим клиентам, а отнимают у них время и энергию. И главный помощник здесь - искусственный интеллект. Мы уже применяем его для персонализации клиентских предложений, консультирования клиентов, обработки документов и противодействия мошенникам".