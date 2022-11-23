В 2023 году закроют детское инфекционное отделение в ГКБ № 6 Ижевска

Врачам уже предложили места в других больницах
Фото: Константин ИВШИН
Пациентов из детского инфекционного отделения в ГКБ № 6 переведут в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.
Больницы расположены довольно близко. Это позволит сохранить доступность и эффективность оказания медпомощи пациентам.
Сейчас в детском инфекционном отделении ГКБ №6 работают 35 сотрудников, в числе которых 12 врачей, 12 сотрудников среднего и 11 младшего медперсонала. Врачам предложили продолжить карьеру в других больницах города, а медсестры и санитарки останутся работать в других отделениях ГКБ №6.
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