Погода в Ижевске на 24 ноября: продолжительный снегопад и -7 градусов

В Ижевске ожидается снегопад
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 24 ноября.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается облачная погода и продолжительный снег.
Днем температура воздуха составит всего -5… -7 °С.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 751 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий.
Желаем вам отличного дня!
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