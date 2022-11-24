Погода в Ижевске на 24 ноября: продолжительный снегопад и -7 градусов

В Ижевске ожидается снегопад Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 24 ноября.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается облачная погода и продолжительный снег.

Днем температура воздуха составит всего -5… -7 °С.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 751 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий.

Желаем вам отличного дня!

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